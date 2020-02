Penne, a rischio i fondi per la ristrutturazione delle scuole? Il Pd attacca la Provincia

Lavori ed appalti in ritardo, e fondi che rischiano di andare persi. Duro attacco da parte dei consiglieri regionali Pd sulla questione dei cantieri per la messa in sicurezza degli istituti superiori di Penne, con la possibilità che i fondi per il Liceo Mario dei Fiori vengano cancellati.

Presenti alla conferenza stampa il il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli; il capogruppo Silvio Paolucci; Antonio Di Marco, già Presidente della Provincia di Pescara; Ennio Napoletano, consigliere comunale di Penne; Andrea Vecchiotti, segretario del circolo Pd di Penne; e Enrico Colarossi, componente del circolo Pd di Loreto Aprutino.

Penne, ricorda Blasioli, ah due istituti scolastici che da tempo aspettano di essere resi agibili e fruibili, ovvero lo Scientifico ed Artistico e l'Istituto Marconi dove la sede storica è stata chiusa dopo il terremoto del gennaio 2017:

Per entrambi gli istituti sono arrivati finanziamenti ed in particolare per il secondo lotto del Mario dei Fiori il 31 maggio 2018 è stata stanziata la somma di €. 2.500.000,00 per l’adeguamento sismico, finanziamento che ha comportato anche la sospensione del primo lotto (quello più piccolo dove sorge l’aula magna dove era previsto solo il miglioramento sismico, riiniziato da qualche giorno) per effettuare anche qui l’adeguamento e potrebbe concludersi nel giro di due mesi, mentre per il De Sterlich parliamo di un finanziamento di €. 2.100.000,00 arrivato con Fondi Terremoto anno 2016 – Delibera Cipe pubblicata il 31 maggio 2018.

Nonostante tutto questo, però, le soluzioni sono lontanissime e la Provincia di Pescara è a rischio di perdita di un importante finanziamento diretto a bandire la gara di progettazione, dimostrando ancora una volta scarsissima attenzione per la scuola, i ragazzi e soprattutto per la scuola delle aree interne e qui in particolare per l’area vestina.