Pd all'attacco per le tariffe del suolo pubblico e passi carrabili: "Salasso dalla giunta Masci"

Un vero e proprio salasso per commercianti ed ambulanti sulle tasse per l'occupazione di suolo pubblico e passi carrabili, con aumenti fino al 10 - 12% per bar, ristoranti, pubblici esercizi costretti a pagare in un solo colpo gli aumenti bloccati dal 2009 per la crisi.

I consiglieri comunali Pd Catalano, Cuzzi, Giampietro e Pagnanelli attaccano l'amministrazione Masci per la questione delle tariffe di queste imposte comunali, aggiungendo che gli aumenti vertiginosi dovranno essere pagati in contemporanea con la Tari, rendendo la situazione ancora più difficile e critica per i commercianti e piccoli imprenditori che continuano a vivere una situazione di crisi economica:

E invece è una scelta chiarissima e pesante: vuol dire aumentare i canoni per i titolari dei passi carrabili, per i venditori ambulanti e per i concessionari dei box nei mercati, e vuol dire aumenti per centinaia di euro l'anno in più per bar, ristoranti, pubblici esercizi. Un atto ostile nei confronti della città, e come se non bastasse, il caos bollettini ha portato ad uno slittamento delle scadenze, con un pasticcio nel pasticcio: i cittadini dovranno pagare Cosap e Tari insieme, a fine marzo, come se fossero dei bancomat. Una situazione assurda che chiediamo di cambiare da subito: gli adeguamenti Istat potevano essere spalmati su più annualità senza causare un salasso di queste proporzioni, e assolutamente non nello stesso giorno in cui si paga la Tari.

Per il Pd, si tratta di un salasso senza precedenti, e l'unico precedente simile riguarda l'aumento del costo della nettezza urbana deciso dall'assessore Filippello per la giunta Albore Mascia.