Pd contro Salvini, arriva l'adesione alla manifestazione contro il "Decreto Sicurezza Bis"

Il Pd scende in piazza contro il "Decreto Sicurezza Bis" ed aderisce alla manifestazione in programma stasera alla Madonnina organizzata dalle associazioni "Rete oltre il ponte", dall'Anpi Pescara e da Libera Abruzzo. La protesta si terrà alle 21, in contemporanea con l'arrivo del Ministro Salvini a Pescara per la tappa in programma sul lungomare nord.

Il Partito Demoratico parla di un decreto inumano, che criminalizza chi salva vite ed inutile, in quanto l'immigrazione è un problema da risolvere ed affrontare alla radice:

"..attraverso il dialogo, le alleanze, il rapporto diretto con gli Stati da cui provengono i flussi, gli accordi internazionali, l'approccio di lungo periodo sulle cause complesse, come il caos climatico, che richiede pazienza, competenza, lungimiranza politica, capacità di costruire reti e diplomazia. Tutte necessità a cui è allergico un politico come Matteo Salvini affamato di spot per ottenere facili consensi, e nient'altro"

Il segretario regionale Fina attacca poi Salvini per il suo tour in giro per l'Italia che prevedeva tre tappe in Abruzzo, ridotte alla sola visita a Pescara dopo il vito sulla Tav: