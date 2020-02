Il Pd di Pescara apre al M5s: "Pronti ad un'alleanza senza pregiudizi"

Aprire un dialogo senza pregiudizi, per arrivare ad un'alleanza su contenuti, programmi e proposte per il bene della città. Il segretario cittadino del Pd Di Pietrantonio lancia un messaggio al M5s di Pescara ed ai consiglieri comunali pentastellati, in virtù del risultato positivo dell'Emilia Romagna dove il candidato del centrosinistra Bonacini è stato riconfermato governatore.

Considerata l’ apertura del segretario Zingaretti e del segretario regionale Fina nei confronti del M5S con cui governiamo a livello nazionale, e a tutte le forze vive della società che si contrappongono al sovranismo e al clima di odio e paura che si diffonde nel Paese, siamo aperti ad un accordo organico nei territori per le prossime tornate elettorali amministrative

L'obiettivo, specifica Di Pietrantonio, è quello di fornire un'alternativa valida all'attuale maggioranza di destra a trazione leghista che guida la città di Pescara.