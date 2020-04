Il Pd sull'ospedale Covid a Pescara: "Non siamo contrari, ma serve chiarezza per la fase 2"

Il Pd abruzzese non è contrario all'ospedale Covid a Pescara, ma chiede chiarezza su procedure, investimenti e risorse impiegate non solo per l'apertura della struttura ma anche per il resto degli ospedali della Regione. A parlare il segretario regionale Fina, il capogruppo al consiglio regionale Paolucci, i segretari provinciali e i segretari delle unioni comunali di Pescara Di Pietrantonio e dell'Aquila Di Giovambattista.

Gli esponenti locali del Pd evidenziano come non ci sia alcuna problematica legata al campanilismo, ricordando che la decisione assunta dalla giunta regionale è legittima con il gruppo consiliare che ha sostenuto il progetto a Pescara, ma chiede altrettanto impegno per la fase 2 dell'emergenza che presto sarà avviata anche in Abruzzo:

"Vogliamo conoscere quale sara' il destino di altri nosocomi come quelli di Atri a Tagliacozzo, da Sulmona a Popoli, da Pescina a Castel Di Sangro, dall'Aquila a Vasto. Il Pd vuole dunque avere contezza della programmazione sanitaria della cosiddetta fase 2, tornando a chiedere l'istituzione di un tavolo con i sindacati ribadendo la volonta' di essere collaborativi nonostante la bocciatura sistematica dei nostri emendamenti in consiglio regionale."

Secondo il Partito Democratico la giunta Marsilio sarebbe stata assente nella fase 1 e per la fase 2 non ci sarebbe traccia di un programma operativo richiesto dal Cura Italia e su cui il Governo ha trasferito 31 milioni per programmare gli interventi per il Covid19.