Pd, Michele Fina proclamato segretario regionale durante l'assemblea

È stato proclamato segretario regionale del Pd durante l'assemblea che si è tenuta ieri 20 luglio a Pescara Michele Fina, con il passaggio formale dopo la nomina durante il congresso. L'assemblea del partito “Cambiamo tutto – una generazione per l’Abruzzo e l’Italia” si è tenuta nel centro polifunzionale Britti.

Per il 41enne direttore del Think tank “Transizione ecologica solidale”, già capo di segreteria e consigliere del ministro Andrea Orlando prima al ministero dell’ambiente e poi della giustizia, la parola d'ordine è cambiamento, parlando di una situazione politica e sociale in Italia molto difficile in cui alcuni principi costituzionali sono in pericolo. Fra gli interventi in assembleam quelli dei rappresentati abruzzesi di Psi, Articolo Uno e ­ Più Europa, e di Cgil, Csil, Legacoop, Cna, Confesercenti, Italia Nostra, Wwf e Legambiente. Presenti Andrea Cozzolino ed Enrico Borghi, rispettivamente europarlamentare e deputato Pd

Il segretario Fina:

“Ci hanno reso un Paese piccolo piccolo, fuori dal mondo, diviso tra i ceti e tra i territori. L’autonomia differenziata così come è stata proposta è un nuovo modo per dire secessione, e l’alleanza per la Costituzione che proponiamo serve innanzitutto per difendere l’Abruzzo e gli abruzzesi dalla marginalità e dal commissariamento politico"

Fra i punti chjave del nuovo Pd l'ambiente, cultura, l'immigrazione ed integrazione, ed il lavoro sul territorio