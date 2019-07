Pd Abruzzo, il nuovo segretario regionale è Michele Fina

Cambiare completamente il Pd, per una rinascita vera dopo una crisi profonda in cui serve unità. Sono le prime parole del neo segretario regionale del PD Michele Fina, unico nome presentato alle primarie e sul quale tutte e tre le mozioni hanno deciso di puntare.

Sceglere in base al merito, ed ancora ricostruire un partito destrutturato e senza un pensiero politico, per proporre idee alternative al governo nazionale e regionale.

La prima “campagna”, in autunno si chiamerà “Comunità leale”. Una ripartenza e un esame del percorso degli ultimi anni, a cominciare dalla guida dei governi nazionale e regionale, e "solo alla fine di questo percorso avremo la credibilità per dire quale è il nostro progetto alternativo. Una campagna per avere, insomma, un partito plurale e non tanti partiti singolari sotto lo stesso simbolo. Per la prima volta poi i nostri iscritti e i nostri circoli voteranno solo sulle idee. Lì vedremo se siamo davvero uniti”.

Un Pd, specifica Fina, ecologista e che punta alla sostenibilità, un partito del sapere a partire dall'attenzione per insegnanti e ricercatori, e soprattutto un partito per il lavoro, sostenendo gli esclusi ed il ceto medio. Un partito "umile" per rilanciare un'alleanza costituzionale che coinvolgerà centrosinistra, sindacati, associazioni di categoria, del sociale, culturali ed ecologiste per difendere e promuovere i valori della Repubblica."

"Se riusciremo a fare questo, a sprovincializzare il nostro pensiero, costruiremo anche un pezzo di gruppo dirigente nazionale. Tra 100 giorni faremo il punto di quello che abbiamo fatto, se dedicheremo il nostro tempo a costruire il lavoro che c’è da fare invece che a litigare tra noi, avremo dato un senso politico a questa unità”. Una battuta sulla posizione rispetto al governo regionale: “Saremo un’alternativa leale, netta, vigileremo sulla capacità di difendere l’Abruzzo e sulle attitudini e i comportamenti di un governo spericolato”.

Alla presentazione sono intervenuti anche i coordinatori regionali delle mozioni congressuali nazionali Andrea Catena per Zingaretti, Luigi Febo per Martina e Marco Presutti per Giachetti sottolineando l'unità espressa con il nome di Fina.

Entro il 20 luglio si terrà l'assemblea regionale.