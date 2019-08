Niente pasto da casa nelle mense scolastiche, il commento del consigliere Rapposelli

Il consigliere comunale e presidente della commissione politiche dell'istruzione Rapposelli, interviene in merito al dibattito riguardante la questione dei pasti portati da casa dagli alunni nelle scuole comunali. La Corte di Cassazione infatti ha bocciato la possibilità per i genitori di far portare il cibo da casa ai figli nelle scuole a tempo pieno, pur mantenedo la piena autonomia discrezionale dei singoli istituto scolastici ha sottolineato il consigliere con la decisione finale che resta dei dirigenti scolastici

Va da sé che i Comuni non hanno alcuna autorità in materia, se non quella di un approfondito confronto con i

dirigenti scolastici ai fini del raggiungimento della miglior decisione per i nostri alunni. Immediatamente dopo l’uscita della succitata sentenza, infatti, ho convocato ben due Commissioni, ma evidentemente ciò non è bastato a scongiurare un provvedimento a mio avviso frettoloso e lesivo per genitori e studenti. A questi ultimi, infatti, verrebbe negato quell’importante momento di aggregazione che è rappresentato proprio dal pranzo a scuola.

Secondo Rapposelli, con l'applicazione rigida di questo deliberato si rischia di minare un momento fondamentale di socializzazione ed educazione dei bambini, ovvero del pranzo consumato con i propri coetanei e per questo auspica un maggior approfondimento per un tema così delicato: