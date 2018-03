Passi carrabili, D’Incecco denuncia: “E’ in arrivo una stangata per tutta la provincia”

“Arriva la stangata sui passi carrabili per tutta la provincia di Pescara. L’ha decisa nella sua beata solitudine il Presidente della Provincia Antonio Di Marco che il 13 dicembre 2016 ha firmato un Decreto per aumentare le tariffe del 42,5%, una mannaia per migliaia di famiglie che però solo in questi giorni se ne stanno accorgendo perché stanno ricevendo a casa i bollettini per il pagamento del Canone di Occupazione del suolo pubblico per il 2017. Sul tema ho chiesto al Presidente Di Marco un incontro urgente dei Presidenti di Gruppo, già convocato per domani, mercoledì 21 marzo, alle 16, per chiedere l’immediata rettifica del Decreto con il ripristino delle vecchie tariffe retroattive al 2017. Non riteniamo che la Provincia possa in alcun modo giustificare un tale provvedimento se non con la volontà di fare cassa indiscriminatamente sottoponendo i cittadini a un salasso intollerabile, specie se consideriamo le condizioni in cui versano le nostre strade provinciali”.