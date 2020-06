Inaugurate le nuove passerelle per l'accesso dei disabli alle spiagge libere [FOTO]

Inaugurate questa mattina dall'amministrazione comunale le nuove passerelle per diversamente abili che permetteranno l'accesso alle spiagge libere cittadine. Presenti gli assessori Di Nisio e Sacconi Paone, oltre al capogruppo e consigliere comunale Udc Pignoli e al vicepresidente del consiglio comunale Fiorilli.

Soddisfazione è stata espressa dagli amministratori per questa novità che sarà d'aiuto ai meno fortunati, che potranno finalmente accedere in modo più semplice alle spiagge libere comunali. Il consigliere Pignoli ha evidenziato come queste passerelle abbiano già ricevuto molti apprezzamenti dalle persone diversamente abili, permettendo di fermarsi non troppo vicino all'ingresso dei lidi arrivando però ad attraversare quasi per intero l'arenile. Anche l'assessore Di Nisio ha sottolineato come il sorriso dei disabili per questa novità rappresenti la più grande soddisfazione ottenuta.

Le passerelle sono collocate in quattro punti lungo la riviera sud ed in due punti lungo la riviera nord. Due sono ancora in fase di realizzazione. I punti dove trovarle sono:

A sud:

spiaggia libera a confine con l’arenile di Francavilla al mare (Lido Sabbia d’Oro)

spiaggia libera Fosso Vallelunga

spiaggia libera il lido dei Vigili del Fuoco e “La Perla Rosa” (in via di realizzazione)

spiaggia libera tra Hippobeach1 e Hippobeach (in via di realizzazione)

A nord: