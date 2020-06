La proposta: ribattezzare ‘Passeggiata Mimmo Grosso’ la banchina nord del porto

Fa già discutere in città la proposta di ribattezzare ‘Passeggiata Mimmo Grosso’ la banchina nord del porto di Pescara. L'idea è del presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, che l'ha lanciata stamane durante la conferenza stampa convocata per illustrare l’intervento di 339mila euro, alla presenza del sindaco Masci e dell’autorità portuale.

"I lavori, che partiranno a luglio, si dovranno concludere entro 5 mesi - ha detto Sospiri - e già oggi immagino di poter dedicare quello spazio bello a uno dei pescatori più rappresentativi della città, sicuramente un utile interlocutore delle Istituzioni, prematuramente scomparso lo scorso aprile a causa del Covid-19, l'amico Mimmo".

Gli interventi, ha spiegato Sospiri, dovranno essere "precisi, puntuali e utili", da "spalmare sulle due banchine": si provvederà a installare "la pensilina per il riparo dei mastri retieri, i nuovi box per il riparo dei pescatori nei momenti di maltempo, un nuovo impianto per lo smaltimento delle acque, servizi igienici, ma soprattutto il rifacimento dei parabordi lungo la passeggiata per renderla pienamente fruibile".