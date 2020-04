Parco nord, la denuncia di Coalizione Civica: "A rischio edificazione per il progetto del Comune"

Il parco nord di Pescara rischia di vedere edificata una parte dell'area verde destinata al pubblico. Lo ha fatto sapere Coalizione Civica, in merito al progetto pubblicato dalla giunta comunale “Masterplan Porta Nord” con la possibilità di presentare osservazioni solo entro venerdì 24 aprile.

L'area è quella verde che si trova al confine con Montesilvano, fra la strada parco e il mare a ridosso della riserva naturale di Santa Filomena. Secondo il movimento politico, la scelta di pubblicare il progetto è azzardata e fuori luogo in un periodo di lockdown per la pandemia e a ridosso delle festività pasquali, del 25 aprile e del 1 maggio. I tempi per le osservazioni dovrebbero essere allungati, come previsto fra l'altro dal decreto "Cura Italia" sugli atti amministrativi e procedimenti.

Coalizione Civica per Pescara ha lanciato un appello alle associazioni ambientaliste, alle organizzazioni sociali, ai portatori di interesse e a tutta la cittadinanza che ha a cuore la qualità della vita nella nostra città e nell’area metropolitana, a presentare entro il 24 aprile le proprie osservazioni al progetto e a tenere alta la guardia per la difesa dei beni comuni e dell’ambiente. Le osservazioni possono essere inviate inviare a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.pescara.it. Colazione Civica per Pescara mette a disposizione anche la propria mail (coalizionecivicapescara@gmail.com) per idee e commenti che cercheremo di integrare nelle osservazioni che stiamo preparando. I progetti preliminari depositati presentano numerose lacune e l’assenza di una visione strategica: nessuna considerazione rispetto ai cambiamenti climatici e alle interconnessioni di quel “pezzo” di città con l’area metropolitana.

Secondo il movimento, il progetto prevede di far ricadere su un'ampia area verde vincolata a vere pubblico, nuovi edifici nella zona dietro il comando dei carabinieri forestali dove da anni i costruttori sono interessati all'edificazione, uno scambio inaccettabile con il verde pubblico che fa reso fruito e non ceduto.

