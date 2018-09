A.A.A. cercasi Parco Depurativo, Antonelli chiede una Commissione ad hoc

A.A.A. cercasi Parco Depurativo di Pescara. E’ il capogruppo di Forza Italia al Comune di Pescara, Marcello Antonelli, a sollevare la questione dichiarando:

“A ben sette mesi dalla seduta straordinaria del consiglio comunale nel quale Ersi, Aca ed ex Governatore D’Alfonso hanno annunciato in modo roboante grandi opere per interrompere il ciclo vizioso degli sversamenti in mare di liquami a ogni pioggia, abbiamo perso le tracce di tutto. Niente progetti, niente appalti, niente cantieri e, temiamo, niente fondi in cassa. E nel frattempo la nostra costa annega tra i liquami, come dimostra l’ultimo divieto di balneazione in via Cadorna istituito appena ventiquattro ore fa”.