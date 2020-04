Paolucci (Pd) presenta un'interrogazione alla giunta Marsilio: "Quanti tamponi e quanti contagi fra gli operatori sanitari?"

Conoscere tutti i dati relativi agli operatori sanitari in Abruzzo, ovvero i contagi, i tamponi eseguiti ed i dpi distribuiti dalla giunta Marsilio. Il capogruppo Pd al consiglio regionale Paolucci ha presentato un'interrogazione a risposta scritta attaccando l'esecutivo regionale che non avrebbe fornito fino ad ora dati precisi e pianificando una fase 2 che non è possibile concepire senza conoscere questi numeri.

Secondo Paolucci, tantissime segnalazioni sono arrivate dal territorio sul ritardo sia nei tamponi che nella consegna dei dispositivi di protezione, parlando di una programmazione inadeguata nella nostra Regione che sembra essere quella più colpita nel centro sud e con un'incidenza più alta anche rispetto a Lazio e Umbria.

"E' necessario capire bene la realta' che ci troviamo davanti. Dato atto che diversi medici, infermieri e lavoratori della sanita' piu' esposta sia a livello ospedaliero che territoriale sono risultati positivi al Covid-19 e che malgrado l'elevata incidenza di questo numero di contagiati sul numero totale dei casi, ad oggi non sono stati effettuati tamponi a tutto il personale, se non in presenza sintomatologie riconducibili al Covid-19, la Regione spieghi come si sta regolando" Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per il consigliere occorre conoscere quanti operatori risultano contagiati fra pubblico, privato e medicina del territorio, quali e quante strutture sono interessate da contagi e quanti tamponi sono stati eseguiti oltre alle forniture dettagliate del materiale per la protezione individuale.