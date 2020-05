L'attacco di Paolucci alla giunta Marsilio: "I conti della sanità abruzzese non sono a posto, è una bugia"

I conti della sanità abruzzese non sono in regola, e lo dimostra la delibera 290 della giunta del 25 maggio. Duro attacco del consigliere regionale e capogruppo Pd Paolucci alla giunta Marsilio che ieri aveva annunciato la stabilizzazione dei conti della sanità pubblica regionale. Secondo Paolucci, le Asl perdono 66 milioni che potrebbero essere coperti con un aumento delle tasse, ma esiste anche un disavanzo di 14 milioni di euro, e per questo verranno utilizzati i 30 milioni di euro destinati all'ospedale di Chieti.

Secondo Paolucci, si tratta di uno scandalo e di una bugia come affermato a margine di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina per i lavori dell'area mineraria di Sama ad Abbateggio.

Nel momento in cui tanti aspettano la cassa integrazione loro si permettono di aumentare stipendi di manager, dirigenti, direttori ed arrivare fino ad arretrati per 100mila euro, e nel frattempo tolgono risorse alla sanita', producono debiti, rischiano aumento delle tasse, lo firmano e dichiarano il contrario. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Paolucci parla di un modus operandi scandaloso, ed occorre ripristinare la verità con una giunta lenta e lontana dai cittadini e vicina ai poteri forti, come nel caso del "condono" da 162 milioni che la Regione dovrebbe rendere in base alla norma sulla pace fiscale nel decreto Cura Abruzzo.