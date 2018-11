Pan Pineta Dannunziana, il centrodestra: "Merito nostro l'approvazione"

Un Pan per la Riserva Dannunziana efficace e preciso, approvato solo grazie agli emendamenti del centrodestra. È quanto dichiara il capogruppo al Comune di Forza Italia Antonelli assieme a Benigno D'Orazio, presidente dell'associazione "Ambiente e/è vita" che hanno fatto il punto sul piano d'assetto naturalistico della pineta approvata all'unanimità qualche giorno fa dal consiglio comunale.

Antonelli evidenzia come il contributo del centrodestra sia stato fondamentale non solo al momento del voto, ma anche in fase di realizzare del documento grazie agli importanti emendamenti presentati ed approvati dai partiti d'opposizione:

In particolare abbiamo concentrato la nostra attenzione sulla coerenza del Piano alla Carta Europea del Turismo Sostenibile, sulla valorizzazione ambientale degli interventi e abbiamo restituito alle concessioni balneari che sono dentro il PAN della Riserva pari opportunità rispetto alle altre attività demaniali

D'Orazio invece sottolinea come il Pan sia realmente operativo, con tre punti fondamentali:

"Modulare l’azione della Riserva in relazione ai principi della Carta Europea del Turismo sostenibile, ed è un fatto importante perché contiene la necessità di una certificazione dei processi attribuita in relazione alla capacità di coinvolgere le forze produttive della città nel percorso di crescita e sviluppo della Riserva. In secondo luogo l’Educazione al benessere: noi pensiamo che debba esservi un’educazione ambientale generale obbligatoria nelle scuole, ma soprattutto che tale Educazione sia caratterizzata anche dalla corretta alimentazione e da un corretto stile di vita, che oggi potrebbero permetterci di cancellare il 43 per cento dei tumori. Infine la tutela e il rispetto della cultura locale:ovvero, in un’epoca di globalizzazione, noi vogliamo che nelle scuole vengano ribaditi i nostri principi e il rispetto delle nostre tradizioni e in tal senso il PAN può prevedere delle convenzioni specifiche con le scuole"

D'Orazio poi sottolinea la caratterizzazione ambientale degli stabilimenti balneari, che permetterà probabilmente di superare anche il blocco della Bolkesein, dando responsabilià ai balneatori sul demanio valorizzando l'aspetto ambientale.