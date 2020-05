Masci difende la scelta delle palme in via Pepe: "Una delle via più belle di Pescara, è un boulevard meraviglioso"

Continua a far discutere la scelta dell'amministrazione comunale di Pescara di sostituire i lecci presenti in via Pepe con delle palme.

Gli ultimi a criticare questa soluzione, che ha regalato un nuovo volto alla strada, sono stati gli agronomi.

Ma il sindaco Carlo Masci difende la scelta di aver piantato le palme al posto della vegetazione presente in precedenza:

«Sono stato a vedere le palme appena piantate su via Pepe, uno spettacolo della natura. Quella via, ampia ed elegante, che congiunge lo stadio al mare, è diventata una delle vie più belle di Pescara, un boulevard meraviglioso».