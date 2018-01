Nuova palestra del Liceo D’Ascanio di Montesilvano, Rapposelli: “Colpa di Di Marco”

“Se il Liceo Scientifico ‘D’Ascanio’ di Montesilvano nel 2018 non ha ancora una palestra o un pattinodromo, la responsabilità è esclusivamente del Presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco che, quando si è insediato, ha preso il progetto redatto dallo Studio Cerasoli e lo ha chiuso in un cassetto, dopo aver saldato la parcella con soldi pubblici, e ha utilizzato gli 800mila euro destinati alla struttura per ripianare il suo bilancio”.

Lo ha detto il consigliere comunale di Forza Italia Fabrizio Rapposelli, che nella giunta provinciale Testa ha rivestito la carica di assessore all’edilizia scolastica e di vicepresidente.

“Oggi – ha aggiunto l’ex assessore – non vediamo miracoli nelle sortite elettorali del Governatore D’Alfonso che, anzi, pensa di trasformare le scuole della nostra provincia in un laboratorio del ‘fai-da-te’ dove volenterosi genitori e insegnanti si autoprogettano scuole, palestre, aule e cortili. Strano non abbia pensato anche a organizzare collette tra le famiglie per chiedere loro di ripianare i conti del Presidente Di Marco perennemente in rosso. A questo punto però chiederemo lumi alla Procura Generale della Corte dei Conti sulla regolarità della procedura seguita: vogliamo sapere se sia legittimo prendere il progetto dello Studio Cerasoli e gettarlo nel cestino, dopo averlo pagato con soldi pubblici, per far redigere una progettazione ex novo dai genitori e dai docenti degli studenti di una scuola, o se, nel caso, non si ravvisi il rischio di un danno erariale”.