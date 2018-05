Palazzo Ater di via Rio Sparto ancora senza ascensore, Pignoli va in Prefettura

I gravi problemi che vivono i residenti del palazzo Ater di via Rio Sparto 15 a Pescara da ormai un anno a causa della mancanza dell'ascensore andato distrutto dopo un incendio doloso.

Questo l'oggetto principale dell'incontro che si è tenuto questa mattina in Prefettura tra Daniela Di Baldassarre, capo di gabinetto, e il consigliere comunale Massimiliano Pignoli, su richiesta di quest'ultimo.

La Prefettura ha fatto sapere che si occuperà di scrivere una lettera indirizzata a Regione Abruzzo e Ater allo scopo di sollecitare l'intervento di sostituzione dell'ascensore distrutto dalle fiamme visto che in quel palazzo vivono molti anziani che sono costretti a uscire solo grazie agli uomini di Croce Rossa e delle associazioni di volontariato.

Pignoli ha anche chiesto un interessamento da parte della Prefettura per i problemi vissuti dai residenti degli alloggi popolari di via Rigopiano e per la presenza di prostitute e tossicodipendenti nella costruzione abbandonata di via Tiburtina all'angolo con via Vomano.