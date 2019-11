Palazzina popolare di via Lazio, a breve il trasloco degli inquilini da Montesilvano a Pescara

Al via la vendita della palazzina popolare di via Lazio a Montesilvano di proprietà del Comune di Pescara, ed il conseguente trasferimento degli inquilini regolari nel capoluogo. Lo ha fatto sapere l'assessore Del Trecco tornando sulla vicenda che si trascina da anni, con la palazzina in condizioni fatiscenti e di avanzato degrado ed i residenti che da anni chiedono una nuova sistemazione.

L'assessore ha fatto sapere di aver avviato un censimento degli inquilini presenti nella palazzina assieme all'amministrazione comunale di Montesilvano, con 60 abitazioni attualmente occupate. Tutti coloro che hanno legittimo diritto all'alloggio saranno trasferiti gradualmente a Pescara, per risolvere definitivamente il problema:

Non appena insediati, ci siamo subito attivati per riannodare le fila di un vecchio progetto che già nel 2014 prevedeva la messa in vendita del fabbricato. Il nostro primo passo è stato quello di disporre di un censimento reale e riconoscibile su chi effettivamente oggi occupa gli appartamenti di via Lazio e tale operazione è stata coordinata dal consigliere Forconi attraverso la Polizia municipale di Montesilvano. Ottenute le identità di chi si trova all’interno di quelle case, ora stiamo passando al vaglio i certificati degli stati di famiglia, e i casellari giudiziari, come prevede la legge, e stiamo verificando che le famiglie legittime assegnatarie siano ancora in possesso dei requisiti necessari per occupare un alloggio popolare.