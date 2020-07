Il Comune pungola il proprietario della palazzina in via Alpi per l'amianto sul tetto: "Primi interventi entro 20 giorni"

Incontro questa mattina fra l'assessore Del Trecco e la proprietà della palazzina in via Ilaria Alpi, dove sul tetto sono presenti coperture in amianto per circa 800 metri quadrati. L'obiettivo dell'incontro è quello di sollecitare al proprietario gli interventi di messa in sicurezza, come ha spiegato l'assessore alla presenza della struttura tecnica comunale e del signor Massimini,

proprietario di maggioranza dello stabile.

La palazzina da anni è al centro di denunce da parte dei residenti per il degrado estremo, e la scarsa sicurezza con appartamenti sovraffollati abitati quasi esclusivamente da extracomunitari, bombole del gas, schiamazzi e disturbo a tutte le ore per i cittadini che abitano in quella zona. Per quanto riguarda il tetto, il proprietario ha garantito entro 20 giorni di far eseguire i carotaggi e sondaggi per capire se occorre una rimozione totale e rapida delle lastre in eternit, danneggiate anche dalla grandinata del 10 luglio 2019, o se sarà sufficiente un incapsulamento.

Il privato di maggioranza oggi ha rivelato di non avere risorse eventuali per affrontare la spesa inerente l'intervento sul tetto, ma è evidente che questo sarà un passaggio successivo che affronteremo una volta avuto l'esito del campionamento. Certo che pur comprendendo le ragioni del privato, è evidente che la situazione di disagio, strutturale e sociale, di via Ilaria Alpi non può essere tollerata oltre, ma va affrontata e risolta, ricordando che, come in tutte le locazioni regolari, resta in capo ai proprietari privati comunque imporre ai propri inquilini il rispetto delle regole della civile convivenza, quale che sia l'origine, la provenienza o il colore.

Ora il proprietario dovrà nominare un amministratore di condominio esterno che diventi interlocutore professionista con cui il Comune potrà interfacciarsi per affrontare tutte le problematiche presenti.