Resta ancora inutilizzata ed abbandonata la palazzina Asl in via Rigopiano costata 3 milioni di euro

Nonostante l'emergenza sanitaria per il Coronavirus ed i ritardi nell'avvio dei lavori per il nuovo ospedale Covid a Pescara, la palazzina di via Rigopiano della Asl costata 3 milioni di euro nel 2014 resta ancora abbandonata ed inutilizzata. A parlare è il consigliere regionale del M5s Pettinari, che chiede di non compiere gli stessi errori già fatti fino ad ora ed intervenire per renderla operativa, considerando che è praticamente già pronta per essere utilizzata.

La struttura, ricorda il consigliere pentastellato, è in abbandono da 6 anni aggiungendo che più volte aveva chiesto negli ultimi anni di intervenire anche nell'ex Ivap dove ora sorgerà la struttura dedicata ai pazienti da Coronavirus, e che forse entrerà in funzione quando il carico dei pazienti sarà ulteriormente alleggerito:

Se qualcosa ci ha insegnato questa pandemia è che bisogna essere pronti a ogni evenienza e che il sistema sanitario pubblico ha bisogno di una visione a lungo termine che contempli anche le situazioni di estrema emergenza come quella che stiamo vivendo. Ecco perché non riesco ad accettare che si perseveri in questo affanno, quando abbiamo strutture abbandonate che aspettano solo di essere utilizzate

La palazzina in via Rigopiano, aggiunge Pettinari, potrebbe erogare importanti servizi Covid, oppure ospitare altri reparti diminuendo il carico nella struttura centrale, colmando in futuro quelle carenze croniche che ciclicamente investono la Asl pescarese.