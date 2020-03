Un palaeventi da 8 mila posti nell'ex Cofa, il progetto dell'assessore Cremonese

Un palaeventi da 8mila posti che potrà ospitare eventi e congressi nell'area dell'ex Cofa a Pescara.

Questo il progetto al quale sta lavorando, sotto traccia, l'assessore comunale ai Grandi Eventi, Alfredo Cremonese, insieme alla consigliere Zaira Zamparelli.

Cremonese ha incaricato i tecnici comunali di elaborare un progetto da presentare poi alla maggioranza dei centrodestra.

La struttura alla quale pensa Cremonese dovrebbe ospitare anche cinema e negozi e sarebbe funzionale al rilancio del turismo in città. A onor del vero, come ricorda Moreno Di Pietrantonio, già lui insieme all'ex assessore Giacomo Cuzzi pensarono alla realizzazione di un palaeventi in quell'area senza raggiungere però l'obiettivo.

L'ostacolo maggiore resta sempre quello relativo ai costi: si parla di un progetto ambizioso che imporrebbe una spesa di circa 15 milioni di euro. L'obiettivo sarebbe quello di colmare un vuoto del capoluogo adriatico che al momento conta, come spazi più ampi per gli eventi, il teatro d'Annunzio con 3.200 posti ma utilizzabile solo d'estate, e il pala Papa Giovanni Paolo II con 1.700 posti.