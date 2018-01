Pagnanelli su Becci: “Ci lascia una guida capace per il territorio”  

“Esprimo a nome del Consiglio tutto il profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente della Camera di Commercio Daniele Becci. Perdiamo un uomo di grande spessore, che ha fatto tanto per il nostro territorio e che avrebbe continuato ad impegnarsi nel ruolo che da pochi giorni aveva assunto. Con Becci se ne va anche un amico, una persona che nel corso della sua vita professionale ha saputo essere riferimento per tantissimi, a prescindere dal ruolo, una guida capace e appassionata, dalla grande carica umana che sicuramente ci mancherà. Ai suoi cari e alle persone vicine giunga il nostro più sincero abbraccio”.