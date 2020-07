Il senatore Pagano sull'alta velocità ferroviaria: "Speriamo non siano le solite chiacchiere del Governo"

Il senatore di Forza Italia Pagano, coordinatore regionale del partito, commenta l'annuncio fatto da Conte riguardante le opere comprese nel decreto sulle infrastrutture da realizzare in Italia, fra cui compaiono l'alta velocità ferroviaria fra Pescara e Roma e sulla linea Pescara Bari.

Il senatore forzista spera che non si tratti delle solite promesse del Governo per ottenere consenso, aggiungendo però che Forza Italia garantirà massimo sostegno per la realizzazione di questa infrastruttura che permetterà di collegare Pescara e Roma in treno con un tempo di percorrenza di circa due ore.

Sebbene apprendo con favore l'orientamento del Governo di prevedere appalti semplici e veloci, anche attraverso l'affidamento diretto, proprio a seguito dei tanti appelli pervenuti al fine di ridurre le burocrazie e far correre il Paese, sarebbe stata preferibile la totale abrogazione del codice degli appalti per dar seguito solo alle direttive europee sulla materia, come è previsto nella proposta di legge che ho depositato in Senato.

Pagano comunque parla di norme precarie e temporali che varranno solo fino al 21 luglio 2021, un tempo troppo corto per sbloccare gli appalti e far ripartire le infrastrutture, mentre servirebbero poche regole, semplici e certe.