De Martinis, un anno da sindaco: "Ancora oggi provo una grande emozione"

Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ha tracciato sui social un bilancio del suo primo anno da primo cittadino dopo la vittoria alle comunali del 2019:

"Ancora oggi - scrive - provo una grande emozione al ricordo di quel giorno e al pensiero della grande fiducia che avete riposto in me. Non finirò mai di ringraziare tutti voi che mi avete consentito di guidare la nostra città. Da subito ho infuso ogni energia per raggiungere gli obiettivi prefissati e ricambiare l’affetto e le aspettative dei cittadini".

De Martinis sotttolinea che "tante erano le sfide da affrontare, prima tra tutte quella di rendere la nostra città più bella, sicura, vivibile e turisticamente importante, punto di riferimento commerciale e culturale di tutta l’area". E tanti "sono stati i traguardi raggiunti, a partire dal grande successo degli eventi estivi e natalizi, tra cui l’esaltante tappa del “Jova Beach Party”, alla restituzione del decoro urbano, alla manutenzione e riqualificazione delle strade, alla cura del verde pubblico, fino al nuovo piano riguardante la mobilità sostenibile".

Non manca un riferimento alla pandemia: "Certo, mai avrei pensato di dover affrontare anche la crisi sanitaria e poi economica più grave degli ultimi 70 anni. Ma anche nei giorni di maggior difficoltà non mi sono tirato indietro: insieme a tutta la struttura comunale ho buttato il cuore oltre l’ostacolo, lavorando con passione e dedizione, facendo tutto il possibile per alleviare le sofferenze e i disagi dei cittadini".

Il sindaco, poi, conclude così: "Il mio lavoro a un anno dalle elezioni continua con lo stesso impegno e con rinnovata passione, per fare “grande” Montesilvano, affrontare e superare qualunque crisi, rendere i cittadini orgogliosi di vivere qui".