Sanità, l'allarme di Pettinari: "Gli ospedali di Penne e Popoli rischiano di chiudere"

Gli ospedali di Penne e Popoli rischiano di chiudere, dopo la bocciatura del Ministero all'assessorato regionale alla sanità per non aver ancora presentato il piano per ottenere la proroga del decreto Lorenzin e dunque il mantenimento dei due presidi ospedalieri dell'entroterra.

L'allarme arriva ancora una volta dal consigliere regionale Pettinari del M5s, che parla di una situazione critica che rischia, a causa dell'immobilismo e dell'incapacità della giunta regionale Marsilio, di portare allo sfascio la sanità abruzzese ed in particolare quella del Pescarese:

Centro sinistra e centro destra si alternano alla guida di Regione Abruzzo ma per i cittadini abruzzesi è sempre la stessa minestra. Una minestra amara che vede la sanità completamente allo sbando e con ritardi non più tollerabili neanche dagli uffici tecnici del Ministero, con l'operato dell’Assessore Nicoletta Verì che è stato bocciato. I ritardi nella stesura del piano sanitario hanno un peso grandissimo sulla quotidianità degli abruzzesi, basta pensare a quelle deroghe al decreto Lorenzin, che il M5S ha faticosamente ottenuto, sugli ospedale di Popoli e Penne. Deroghe che potrebbero scadere prima che arrivi il riordino della Regione e che quindi annullerebbero la possibilità di salvare quegli ospedali delle aree interne che sono fondamentali per il servizio sanitario abruzzese. Non è più tempo di aspettare, la Giunta si impegna solo su questioni di partito lasciando allo sbando gli abruzzesi

Ricordiamo che negli ultimi mesi Pettinari più volte aveva sollecitato all'approvazione del decreto necessario per prorogare l'apertura degli ospedali, che rischiano di chiudere ed essere fortemente depotenziati per i tagli imposti dal riordino della sanità regionale.