Ospedali in Abruzzo, Castricone a Sospiri: "Dichiarazioni totalmente fantasiose"

Il deputato del PD Antonio Castricone replica alle dichiarazioni del capogruppo alla Regione di Forza Italia Sospiri che, qualche giorno fa, aveva attaccato l'assessore Paolucci in merito alla questione della riorganizzazione della sanità pubblica e degli ospedali in Abruzzo.

Castricone sottolinea come Forza Italia si sia attribuita meriti che non le spettano, parlando di pura prooaganda elettorale e di inesattezze:

"Sarei rimasto stupito se il Governo Regionale, nel riorganizzare la rete ospedaliera, non avesse preso in considerazione una norma nazionale. Quindi basta con la propaganda del centrodestra o di chi sui social network vuole prendersi impropriamente meriti.

Capisco che qualcuno vuole spargere fumo per mascherare i disastri lasciati dai precedenti governi regionali a cominciare da quello guidato da Chiodi, ma il dovere di ogni uomo pubblico è quello di raccontare la verità. Non è utile a nessuno dire cose inesatte o addirittura false"

Castricone poi ricorda che il Pronto Soccorso di Popoli da anni non può curare patologie come l'ictus non avendo una stroke unit, o il reparto di emodinamica per la cura degli infarti: