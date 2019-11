Ospedale di Popoli, Sospiri: "Dal 2020 inizierà la rinascita"

Nel 2020 l'ospedale di Popoli inizierà un percorso di rinascita e potenziamento, che porterà all'apertura di un centro di riabilitazione fra i più innovativi ed importanti del centrosud. Lo ha fatto sapere il presidente del consiglio regionale Sospiri, che si è recato sul posto per un sopralluogo.

Sospiri ha fatto presente che sono già stati appaltati diversi lavori ma nel corso dei prossimi mesi ci sarà un investimento complessivo di 15 milioni di euro per l'ospedale che rischiava di chiudere e di essere pesantemente ridimensionato a causa del piano di riorganizzazione sanitaria del centrosinistra. Due le opere già partite, ovvero lo spostamento del centralino e della farmacia, che saranno ultimati entro il gennaio 2020. A breve partiranno anche i lavori di adeguamento sismico:

Con il nuovo anno nella struttura sanitaria spunteranno ovunque cantieri: intorno a febbraio dovrà partire il primo blocco dei lavori per il miglioramento sismico del Corpo C2 dell’Ospedale, per una somma pari a 1milione 102mila euro, opera da ultimare in 18 mesi. Cinque gli interventi per i quali esistono già i progetti esecutivi, attualmente in corso di aggiornamento tecnico-finanziario, ovvero i lavori di ristrutturazione dei locali prima occupati dalle suore che andranno a ospitare la palestra del primo modulo di Riabilitazione di Alta Intensità, inizio previsto per marzo, con ultimazione in 4 mesi, per una spesa di 500mila euro complessivi, per ora in bilancio sono già disponibili 180mila euro, nella prossima finanziaria individueremo gli altri 320mila euro; i lavori di ristrutturazione dei locali del piano seminterrato per la creazione di uno spogliatoio unico per il Centro di Riabilitazione, costo previsto 250mila euro da iniziare per marzo e chiudere in tre mesi; già impegnata la somma di 2milioni 650mila euro per la ristrutturazione del Corpo 1B, oggi interdetto per la necessità del suo miglioramento sismico e l’adeguamento edile- impiantistico, opera da aprire entro maggio e chiudere in 9 mesi.