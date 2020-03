Popoli, Lattanzio polemizza con Diodati: "L'ospedale è già no-Covid"

A Popoli il consigliere comunale Mario Lattanzio polemizza con il presidente del consiglio Gaetano Diodati, perché quest'ultimo aveva chiesto alla Regione Abruzzo di far essere l'ospedale di Popoli un "nosocomio no-Covid".

“Il nosocomio di Popoli è già no-Covid, ovvero ‘ospedale pulito’, e già oggi sta assorbendo buona parte dell’utenza degli altri ospedali, garantendo anche gli interventi chirurgici - afferma Lattanzio - Non solo: sono già in corso gli interventi per il potenziamento del reparto di rianimazione, per ripristinare gli 8 posti letto tagliati a 4 dal Decreto Lorenzin. Pare fuori tempo, e soprattutto fuori luogo, l’intervento del presidente Diodati, che pure, nella sua carica elettiva, dovrebbe avere tutti gli strumenti per essere pienamente informato su quanto accade sul suo territorio”.