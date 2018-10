Ospedale di Penne, un emendamento del deputato Colletti per scongiurare la chiusura

Un emendamento per concedere alle Regioni la possibilità di derogare la legge riguardante la riorganizzazione ospedaliera, scongiurando così la possibilità di chiudere molti reparti dell'Ospedale di Penne. Autore dell'emendamento il deputato pescarese del M5S Andrea Colletti, che lo ha presentato alla Commissione Ambiente per farlo allegare al decreto legge sull'emergenza di Genova.

Colletti spiega:

"Un emendamento recante disposizioni urgenti per la città di Genova nel quale si permette alle regioni di derogare al decreto 70 sulla riorganizzazione ospedaliera per le province che hanno almeno un comune nel cratere sismico.Qualora dovesse passare questo emendamento la Regione Abruzzo non avrebbe più nessuna scusa per chiudere i reparti dell’ospedale vestino, così da poter rilanciare tutta l’area e tutelare il diritto alla salute di tutti i cittadini"