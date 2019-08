Ospedale, i ferri delle sale operatorie sterilizzati da un'azienda esterna del Teramano: ennesimo spreco?

Stop alla sterilizzazione interna dei ferri per le sale operatorie: all'ospedale di Pescara, a causa di alcuni lavori di ristrutturazione, il servizio è stato appaltato ad una ditta esterna del Teramano che dovrà trasportare l'attrezzatura nei suoi locali e, una volta sterilizzati, i ferri saranno riportati nel nosocomio pescarese.

La denuncia arriva dal consigliere regionale del M5s Pettinari, che parla dell'ennesimo spreco di denaro pubblico nella Asl di Pescara, dopo il caso del macchinario per la Pet che costa migliaia di euro al giorno, il problema dell'elisoccorso inutilizzabile e della palazzina mai completata in via Rigopiano.

Secondo Pettinari, si tratta di una scelta discutibile considerando che si sarebbe potuto procedere alla sterilizzazione in un'unità mobile attigua all'ospedale di Pescara, invece di affidare l'appalto ad un'azienda che si trova nel Teramano: