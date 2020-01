L'assessore Di Nisio e Pignoli in ospedale per un sopralluogo riguardante l'emergenza sovraffollamento

Un sopralluogo sul posto per verificare le problematiche dell'ospedale di Pescara, che in questi giorni vive una vera e propria emergenza sovraffollamento in molti reparti. Ad annunciarlo il capogruppo e consigliere comunale Udc Pignoli che, assieme all'assessore Di Nisio, si recherà in ospedale dopo le lamentele e segnalazioni ricevute dallo stesso Pignoli.

EMERGENZA INFLUENZA, CHIETI PRONTA AD AIUTARE L'OSPEDALE DI PESCARA

Nei mesi estivi, entrambi si erano già recati in ospedale nei reparti di Geriatria e Medicina, ma ora la situazione si è nuovamente aggravata anche a causa del picco di ricoveri dovuti all'influenza: