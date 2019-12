Foschi torna sul problema dell'ospedale di Pescara senza eliporto: "L'elisuperficie va riaperta subito"

Riaprire con urgenza l'elisuperficie dell'aeroporto di Pescara, permettendo agli elicotteri del 118 di atterrare direttamente nel nosocomio e ripristinando un servizio interrotto ormai da oltre 2 anni. Il presidente della commissione Foschi incalza l'amministrazione comunale chiedendo risposte dopo le prove di staticità annunciate dall'ex manager Asl Mancini, e per le quali allo stato attuale pare non esistano documentazioni.

La vicenda inizia nel marzo 2017 quando di fatto l'elisuperficie diventa inutilizzabile per l'arrivo dei nuovi elicotteri del 118 che hanno un peso di 4,5 tonnellate, superiore alla portata massima della struttura dell'ospedale di Pescara ricorda Foschi, e per questo i pazienti atterranno all'aeroporto di Pescara dove, con un'ambulanza, raggiungono il nosocomio passando nel traffico cittadino con possibili rischi per i pazienti stessi, soprattutto quelli gravi.

È chiaro che oggi siamo dinanzi a un’impasse che rende obbligatorio il coinvolgimento di altre istituzioni, quali la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara per restituire un servizio perso che è di vitale importanza. Per questa ragione ho presentato una mozione in cui impegniamo il sindaco Masci, anche nella sua veste di Presidente del comitato ristretto dei sindaci, e la giunta affinché venga celermente verificato a che punto sono le prove di staticità e di carico, ovvero se siano state effettivamente eseguite; quale sia stato l’eventuale esito dei test; se oggi siano necessari lavori supplementari e di adeguamento o, nel caso, se sia già stata inoltrata istanza all’Enac per il pieno utilizzo dell’Elisuperficie

Foschi ha poi annunciato di voler chiedere una seduta del consiglio comunale entro il gennaio 2020 per questo tema, chiedendo anche all'amministrazione comunale di attivarsi con la Regione per reperire i fondi per la realizzazione dei lavori di riqualificazione del parcheggio con elisuperficie facendolo tornare nelle disponibilità dell'ente pescarese.