Inaugurato l'ospedale Covid19 di Pescara, Marsilio svela: "Scienziata pescarese Santuccione ha ispirato il progetto"

L'ospedale Covid di Pescara è stato ispirato anche da Antonella Santuccione, ricercatrice nata e cresciuta a Cepagatti, attualmente alla guida della fondazione Women's Brain Project dal 2016. Lo ha svelato il presidente della Regione Marsilio a margine della conferenza per l'inaugurazione della struttura che, nei prossimi giorni, inizierà ad accogliere i pazienti positivi trasferiti dall'ospedale Santo Spirito.

Questo progetto è stato ispirato da una persona speciale, la ricercatrice Antonella Santuccione, la quale mi ha tempestato di chiamate durante l'emergenza sanitaria e mi ha spinto a realizzare questa struttura. Tutta la comunità scientifica è concorde e sostiene infatti che l'unica strada per affrontare in maniera strutturale la pandemia è di realizzare strutture sanitarie blindate ed esterne all'offerta sanitaria

La Santuccione è fra le massime esperte in malattie del cervello e della mente, con particolare attenzione alle donne. L'assessore regionale Verì, invece, ha voluto ricordare come l'ospedale di Pescara abbia trattato i due terzi dei casi totali di Coronavirus in Abruzzo, e per questo ha ringraziato il personale del nosocomio, aggiungendo che nella nuova struttura saranno presenti 11 postazioni di terapia intensiva aggiuntive, e che domani saranno riconsegnati altri 18 posti letto che si vanno ad aggiungere ai 50 già disponibili.