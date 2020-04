Ospedale Covid, Pettinari: “Da anni denuncio lo stato di abbandono dell'ex Ivap”

Ospedale Covid all'ex Ivap, il vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari interviene nel dibattito e sottolinea: “Da anni denuncio lo stato di abbandono di quella palazzina”.

L'esponente del Movimento 5 Stelle ricorda di aver più volte “chiesto alle istituzioni regionali di intervenire sull'ex sede Ivap, la palazzina rossa di Pescara, affinché venisse riattivata dopo essere stata lasciata inutilizzata”:

"Nessuno mi ha mai ascoltato, men che meno Marsilio da quando, ormai da più di un anno, è diventato presidente - aggiunge Pettinari - Adesso che la giunta si è finalmente decisa a riconvertire la struttura in ospedale Covid viene da dire meglio tardi che mai, ma se fossero state ascoltate prima le richieste che ho lanciato decine di volte in tempo di pace, adesso avremmo una struttura già funzionante e non dovremmo aspettare ancora per vedere i primi pazienti all'interno dell'edificio".

Pettinari, poi, continua con queste parole:

“Invito, inoltre, la Giunta a non dimenticarsi anche di altre strutture lasciate senza alcun motivo in stato di abbandono. Penso al palazzo in Via Rigopiano, a 50 metri dalla struttura Ex Ivap, di proprietà della Asl di Pescara. È costata tre milioni di euro nel 2014 ed è ancora inutilizzata. Sono anni che faccio battaglie anche per questa riattivazione, e nessuno ha mai mosso un dito”.