Dall'11 maggio riprendono le visite e prestazioni sanitarie sospese: Marsilio firma l'ordinanza

Con la fase 2 iniziata il 4 maggio, anche in Abruzzo la sanità riavvia le proprie attività e prestazioni sospese per l'emergenza Coronavirus. Il presidente della Regione Marsilio, infatti, ha firmato l'ordinanza che dispone la ripartenza di visite ambulatoriali, specialistiche, in intramoenia e tutte le attività comprese quelle chirurgiche che erano state sospese a marzo in occasione del lockdown.

Fra l'11 e il 18 maggio le quattro Asl dovranno riavviare questo genere di prestazioni sanitarie, garantendo ovviamente tutti i protocolli di sicurezza per la tutela dei pazienti e degli operatori degli ospedali e distretti sanitari abruzzesi. Al via anche i ricoveri nelle strutture pubbliche e private convenzionate di classe di priorità B, e dal 18 maggio dei ricoveri in day hospital. Resta invece sospesa l'attività ambulatoriali per prestazioni di tipo P, ovvero programmate.

Per la riabilitazione ambulatoriale ed individuale, si consiglia l'avvio della prestazione dall'11 maggio con presenza o a distanza a seconda dei casi stabiliti, oltre a garantire le prestazioni ai pazienti guariti da Covid19 che necessitano di controlli. Riprendono sempre dall'11 maggio le cure domiciliari di secondo livello, di terzo livello e cure palliative. Dal 18 maggio invece potranno riprendere le cure domiciliari di primo livello e livello base. Riprendono infine dal 18 maggio gli screening oncologici di primo e secondo livello ed i test diagnostici.