Sì a coltivazioni di orti anche fuori dal proprio comune e alle potature: nuova ordinanza del governatore Marsilio

Il presidente della Regione Marsilio ha firmato l'ordinanza numero 37 riguardante le aperture dei supermercati ed attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, e la regolamentazione delle attività di coltura degli orti da parte di privati, e di potature di alberi e piante.

In particolare, Marsilio ha autorizzato gli spostamenti al di fuori del proprio comune ma comunque rimanendo nel territorio regionale, per la potatura, spalcatura, taglio di rami pericolosi o che ostruiscono la visibilità o la viabilità stradale, abbattimento di piante malate, morte o pericolose e la pulizia degli argini dalla vegetazione spontanea. Autorizzate anche le attività di manutenzione di orti, vigneti ed ortofrutticole per interventi svolti nella stagionalità e la coltivazione di orti per il sostentamento familiare da parte anche di agricoltori non professionali.

Per questo tipo di interventi è consentito lo spostamento solo all’interno del territorio regionale, quindi anche tra Comuni diversi, da un massimo di due componenti del medesimo nucleo familiare e limitatamente ad una sola volta al giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui è partiti; deve essere inoltre sempre garantito l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Per i supermercati ed attività di vendita di alimenti e prodotti di prima necessità, restano le chiusure nei giorni festivi, mentre nei giorni feriali potranno seguire l'orario di apertura 7,00 - 21,00. Restano aperte nel fine settimana le edicole, oltre a farmacie e parafarmacie che possono mantenere anche gli orari notturni.

Rimangono le restrizioni previste dal legislatore nazionale relativamente agli spostamenti verso le seconde case.