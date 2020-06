Sugli orari di chiusura dei locali la Lega ribadisce: "Nessun coprifuoco, ma orari diversificati per tipologia di attività"

Nessun coprifuoco o volontà di far chiudere i locali e la movida di Pescara, ma piuttosto una nuova organizzazione funzionale in base alla tipologia di attività che guardi alla zona ed al tipo di fruizione e clientela dei locali, tutelando contemporaneamente il diritto al riposo dei residenti.

I consiglieri comunali della Lega intervengono in merito alle polemiche relative alla questione degli orari di chiusura dei locali che, a Pescara, sono fissati fino al 30 giugno all'una dal giovedì alla domenica ed a mezzanotte dal lunedì al mercoledì. Una scelta diversa rispetto a Francavilla e Montesilvano dove l'orario da una settimana è già stato prorogato alle 2 nel fine settimane, e che ha scatenato polemiche e critiche da parte dei gestori e dei partiti d'opposizione.

Secondo la Lega, occorre immaginare una clientela che si sposta in zone diverse della città a seconda dell'orario: se in piazza Muzii si può prendere un aperitivo fino a mezzanotte, poi l'intrattenimento musicale notturno può passare alle riviere durante l'estate, senza penalizzare nessuno.

Poi dobbiamo diversificare gli orari sulla base del carico antropico esistente nelle varie zone, pensando a chi vuole passare qualche ora di svago, ma anche a chi abita nei vari quartieri. Infine il rispetto delle norme sull’inquinamento acustico che per noi è inderogabile. Siamo consapevoli che di notte è molto difficile garantire un controllo capillare del territorio, specie nelle zone dove c’è un’elevata densità abitativa e il Comune da solo non è nelle condizioni di garantire il monitoraggio di ogni aspetto

Diversificazione anche rispetto ai ristoranti che svolgono il proprio business al chiuso e chi invece sfrutta soprattutto lo spazio pubblico esterno. La Lega dunque vede in modo favorevole l'ampliamento degli orari, in base alla frequentazione turistica nei mesi estivi come le riviere e spazi di ristorazione, tutelando però le vie e piazze dove vi è un carico antropico elevato e tutelando il diritto di riposarsi.

