L'opposizione comunale di Bolognano propone il dimezzamento delle indennità della giunta e la rinuncia al gettone per tutti i consiglieri

Il gruppo consiliare d'opposizione di Bolognano "Progetto Comune" propone all'amministrazione comunale di dimezzare le indennità mensili della giunta e la rinuncia ai gettoni di presenza dalla data di nomina, nel giugno 2019 e per tutto il 2020. Il capogruppo Di Marco infatti auspica che la cifra possa essere destinata alle famiglie di Bolognano in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus, aprendo appositi conti correnti bancari o postali come previsto dalla legge considerando le settimane e mesi difficili per tutti e soprattutto per le fasce più deboli della popolazione.

Per far fronte a un'emergenza straordinaria, come quella che stiamo vivendo, non ci sono alibi: si agisce con prontezza e lucidità e si fa di tutto per reperire ulteriori risorse a carico del bilancio comunale, perché la tutela della salute dei cittadini deve essere la priorità assoluta dell'amministrazione comunale e in extrema ratio si tagliano tutta una serie di spese nel bilancio del Comune che sono, in questo momento, oggettivamente superflue, come ad esempio indennità e gettoni che lo scorso luglio si sono aumentati pur consapevoli, stando a quanto afferma proprio il Sindaco, delle gravi difficoltà finanziarie del Comune

Di Marco prosegue ricordando che per i criteri di assegnazione per i buoni spesa stanziati dal Governo, il sindaco può fare riferimento all'ufficio dei servizi sociali individuando la platea dei beneficiari, dando priorità a coloro che non sono già assegnatari di sostegno pubblico, conoscendo bene il tessuto sociale del proprio comune. Secondo il capogruppo, l'amministrazione di Bolognano è già in ritardo operativo come nel caso delle sanificazioni e disinfezioni di strade, piazze e marciapiedi non ancora eseguite. Quindi, conclude Di Marco, occorre che l'amministrazione comunale dia il buon esempio tagliando i costi della politica in questo momento difficile.