Ong, sit-in di Fratelli D'Italia a Pescara per sostenere la guardia di finanza

Un sit-in con uno striscione per esprimere solidarietà alla guardia di finanza, nell'ambito della vicenda riguardante le Ong e la difesa delle acque territoriali italiane. Il coordinamento cittadino di Pescara di Fratelli d'Italia si è ritrovato nel tardo pomeriggio di oggi davanti alla caserma delle fiamme gialle sul lungomare sud.

Gli esponenti locali del partito hanno condiviso appieno le affermazioni della leader nazionale Giorgia Meloni, vittima di pesanti attacchi da parte del Pd:

"Continuiamo a chiedere zero sbarchi e zero vittime in mare, per fermare il business dell'immigrazione clandestina. Chi si mostra interessato a salvare vite umane, consentendo invasioni delle Ong ed approdi scellerati, sta solo infrangendo la legge. E a grave scapito, al contrario di quanto sostengono, di chi rischia la vita"