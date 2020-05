Fondi Fesr e Fse, Marcozzi: "Abruzzo in estremo ritardo, la giunta Marsilio si svegli"

Sui fondi Fesr e Fse, Marcozzi attacca: "Abruzzo in estremo ritardo, la giunta Marsilio si svegli". La capogruppo regionale del M5S commenta con durezza quanto affermato dal Ministro per il Sud Beppe Provenzano nel corso di un'audizione in Commissione Politiche Ue al Senato:

“Le dichiarazioni del Ministro non ci stupiscono affatto. Ormai abbiamo capito il modus operandi dela, costantemente impegnata nella ricerca dello slogan e del consenso, ma che poi, alla prova dei fatti, non ottiene niente di concreto. L'audizione in Commissione Politiche Ue al Senato non ha fatto altro che confermare quanto ripetiamo da mesi. Una volta per tutte, Lega, FdI e FI inizino seriamente a lavorare per il bene della nostra terra e non per il proprio tornaconto elettorale”.