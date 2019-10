Oma Tocco da Casauria, visita del presidente Marsilio e dell'assessore Febbo

Visita istituzionale questa mattina da parte del presidente della Regione Marsilio e dell'assessore regionale Febbo allo stabilimento Oma di Tocco da Casauria, che rischia di chiudere i battenti lasciando a casa 300 lavoratori, considerando anche gli insediamenti di Bussi Officine e Castiglione a Casauria.

L'obiettivo è trovare una soluzione rapida e concreta della vertenza per evitare il fermo produttivo. Da settimane si parla di due possibili interessamenti per rilevare lo stabilimento, e gli amministratori si sono detti fiduciosi:

Questo territorio ha già subito altre crisi industriali ed oggi la Regione è seriamente impegnata a trovare una soluzioni e strumenti che possano dare un futuro a questa attività imprenditoriale importante per quest'area interna del pescarese. Infatti è nostra intenzione lavorare per non lasciare nessuno a casa e i 300 addetti potrebbero essere tutti riassorbiti in due fasi. Sarà nostra premura essere presenti sui prossimi sviluppi della vertenza e pertanto resteremo direttamente in contatto con le maestranze