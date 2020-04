Olimpiadi invernali 2026: anche gli impianti sciistici abruzzesi inseriti nelle iniziative in programma

Anche gli impianti sciistici abruzzesi saranno inseriti fra quelli delle regioni del centro Italia, colpite dal terremoto, che potranno ospitare eventi e gare legate alle olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. È stato infatti approvato l'ordine del giorno presentato dal deputato pescarese del M5S Vacca, assieme al collega Zennaro.

In questo modo, il Governo si impegna a promuovere e coinvolgere anche queste aree per l'importante evento che spesso sono penalizzate e poco valorizzate per il turismo invernale:

Zone che rappresentano, comunque, un importante polo attrattivo per il turismo invernale di tutto il centro sud Italia e quindi vanno sostenute e valorizzate in un’ottica di sviluppo socio economico. Con l’approvazione del mio Ordine del giorno questo Governo dimostra ancora una volta la sua vicinanza alle zone colpite dal sisma e si evidenzia una visione strategica per eventi di rilevanza mondiale che si traduce in concrete opportunità per più territori