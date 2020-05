Sull'occupazione di suolo pubblico Masci e Cremonese ribadiscono: "Attendiamo la firma di Mattarella sul decreto"

La delibera comunale sulle agevolazioni e regole per l'occupazione di suolo pubblico da parte di bar, pub, ristorazione, gelaterie e pasticcerie è pronta per entrare in vigore, ma attendiamo ancora la firma del presidente Mattarella sul decreto Rilancio del Governo.

Il sindaco Masci e l'assessore Cremonese tornano sulla questione dei provvedimenti in favore dei pubblici esercizi per consentire loro di occupare più suolo pubblico con tavolini e sedie a causa delle restrizioni imposte dal nuovo decreto per fronteggiare il contagio da Coronavirus. Nel pomeriggio inoltrato la giunta era ancora in attesa della firma da parte del capo dello Stato sul decreto del 13 maggio.

L'atto comunale, infatti, non avrebbe alcuna validità senza l'entrata in vigore del decreto del Governo perchè privo del supporto normativo del livello centrale:

Qualsiasi altra interpretazione, come quelle fatte circolare in questi giorni per riferire di ritardi causati da fantomatiche divisioni in seno alla giunta Masci, è del tutto priva di fondamento e risponde solo a maldestri tentativi di strumentalizzazione politica che non hanno davvero i piedi per camminare. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La delibera, ricordano Masci e Cremonese, prevede la riorganizzazione del suolo pubblico, misure a vantaggio delle categorie come l'esonero dalla Cosap.