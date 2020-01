Nuova veste grafica e più contenuti multimediali per il sito del consiglio regionale d'Abruzzo

Nuova veste grafica e maggiori funzionalità per il sito ufficiale del consiglio regionale d'Abruzzo. Pronto infatti il portale www.emiciclonews.it dove ci sarà maggiore spazio per le notizie, fotografie e contenuti multimediali collegati ai comunicati stampa grazie al nuovo sistema "Civicam" che renderà disponibili in archivio tutti gli interventi dei consiglieri regionali durante le sedute dell'assemblea regionale.

Intanto i numeri riguardanti contatti ed interazioni sui social e sul canale youtube sono ottimi, con la pagina Facebook che è fra le cinque più seguite dei consigli regionali d'Italia, quasi 9 mila follower su Facebook. Su Twitter sono 1.272 i follower e 556 su Instagram.

Il canale Youtube, dove vengono trasmesse in diretta e pubblicate tutte le sedute del consiglio regionale, fa registrare 109 mila minuti visualizzati e 32.436 visualizzazioni. Sul fronte della comunicazione, 800 studenti sono stati ospitati all'Emiciclo nel 2019, con la realizzazione da parte dell'ufficio stampa anche di "In Nocte consilium", un testo istituzionale a fumetti rivolto agli studenti abruzzesi che visitano il palazzo del consiglio.