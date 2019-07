Nuovo Pronto Soccorso, sopralluogo del consigliere regionale Blasioli nel cantiere - FOTO

Sopralluogo questa mattina da parte dell'ex vicesindaco ed attuale consigliere regionale Antonio Blasioli nel cantiere per la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso. Assieme a lui, anche l'ex consigliere comunale Zuccarini oltre al Rup Antonio Busich e Luigi Lauriola, direttore Unità Operativa Semplice Dipartimentale Progettazioni e Nuove Realizzazioni della Asl di Pescara.

Blasioli ha ricordato l'importanza del cantiere per tutta la città, con un nuovo pronto soccorso grande il doppio di quello attuale con due aree distinte ed indipendenti, per i codici rossi e per i codici verde e giallo, oltre ad un pronto soccorso pediatrico dedicato ed al posto fisso di polizia. I lavori si concluderanno entro il 31 dicembre, regalando alla città una delle strutture d'emergenza più importanti e moderne d'Italia.

Nel frattempo il Comune di Pescara sta portando avanti celermente i lavori della rotatoria e del nuovo ingresso delle ambulanze, che entreranno all’altezza del Cup con percorso diverso dall’accesso pedonale, e che usciranno all’altezza dell’attuale accettazione. Grazie al rondò, invece, le ambulanze potranno prendere la direzione a seconda del luogo da dover raggiungere. Previste all’interno dell’area anche stalli riservati alle ambulanze e ai diversamente abili

Blasioli ha rivendicato la sua partecipazione al progetto approvato dal consiglio comunale, aggiungendo che il manager Asl ha garantito che verranno assunti 4 nuovi medici specializzati con un apposito concorso, da dedicare esclusivamente al pronto soccorso.