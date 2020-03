Nuovo decreto del Governo per il Coronavirus, multe da 300 a 4mila euro per chi esce

Multe da 300 a 4mila euro per tutti coloro che non rispetteranno i dettami dei decreti governativi che impongono il divieto di spostamento allo scopo di contenere la diffusione del Covid-19 (Coronavirus).

Questo quanto annunciato pochi minuti fa dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel presentare l'ultimo di una lunga serie di decreti dall'inizio di questa emergenza.

Conte ha anche specificato come ogni 15 giorni il Parlamento sarà informato sull'attuazione dei vari decreti del presidente del consiglio e come venga lasciato lo spazio ai presidenti di Regione e delle Province autonome di adottare misure più restrittive qualora lo ritengano.

Il presidente del Consiglio chiarisce anche che allo stato attuale le restrizioni in vigore fino al prossimo 3 aprile non dureranno fino al 31 luglio come circolato nelle ultime ore ma che quella data era riferita alla dichiarazione di emergenza sanitaria. Inoltre Conte è fiducioso che le restrizioni potranno essere rimosse entro qualche tempo.