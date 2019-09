Inizio dell'anno scolastico, gli auguri del sindaco Carlo Masci

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha diffuso il suo personale messaggio di auguri agli studenti in occasione dell'inizio dell'anno scolastico 2019-2020.

Masci poi aggiunge:

"La scuola è il luogo dove i ragazzi trascorreranno buona parte della loro infanzia e adolescenza: per questo siamo tutti coinvolti, a vari livelli, a impegnarci affinché essa possa garantire qualità, accoglienza e supporto necessari a formare gli adulti di domani. Ed è sempre la scuola che ci insegna che per raggiungere obiettivi e realizzare aspirazioni occorrono sacrificio, studio, ricerca, approfondimento. Bisogna partire dalla consapevolezza dell’importanza della cultura e trasmettere ai ragazzi il piacere e la voglia di studiare".

E ancora:

"Da parte mia e dell’amministrazione comunale garantisco l’impegno affinché sempre di più i nostri servizi educativi e le nostre scuole diventino luoghi di relazione e di incontro, comunità capaci di sviluppare progetti di collaborazione con il territorio. Il sistema educativo italiano si fonda nei valori profondi che animano i docenti e a loro vanno i miei ringraziamenti per la professionalità e l’impegno con cui svolgono il loro ruolo, sempre più complesso e complicato. Rivolgo i miei auguri anche alle famiglie dei ragazzi, al personale ausiliario e non docente perché, ognuno nei rispettivi ruoli e competenze, sarà artefice di una Scuola viva e dinamica. Un pensiero speciale ai più piccoli che affrontano il loro primo giorno di scuola: a loro auguro che l’inizio del nuovo anno scolastico sia una esperienza appassionante e ricca di emozioni. Desidero infine ringraziare i Dirigenti Scolastici per le responsabilità di cui si fanno carico e per la professionalità e la dedizione con cui dirigono le nostre scuole pescaresi. Buon Anno Scolastico a tutti".