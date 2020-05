Cinque nuovi cantieri in apertura tra maggio e giugno all’ospedale di Popoli per garantire la funzionalità e la piena operatività della struttura. Lo ha annunciato il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, parlando anche di un finanziamento di 1.674.000 euro per investire su un nosocomio “che ha dimostrato ancora una volta, nel pieno dell’emergenza Covid-19, il suo ruolo strategico sul territorio”.

Nei giorni scorsi sono stati consegnati, inoltre, i lavori che serviranno a riqualificare i locali dell'ex medicina (primo piano) dove saranno destinati gli 11 posti di riabilitazione. L'importo complessivo dell'intervento è di 55mila euro.

Oggi Sospiri ha effettuato un sopralluogo per verificare l'andamento degli interventi con:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

il consigliere comunale di Popoli Mario Lattanzio

l'assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì

il direttore generale della Asl di Pescara, Antonio Caponetti

il direttore del dipartimento regionale della Salute Claudio D'Amario

Avviati inoltre i lavori per il recupero dei locali che ospiteranno la nuova farmacia ospedaliera per i pazienti interni e per gli esterni (per una spesa di 180mila euro complessivi), appaltato il rifacimento dell’impianto di aria condizionata nel reparto dell'ala chirurgica (investimento di altri 110mila euro) e riqualificati i locali del pronto soccorso.